Ces personnalités connues qui ont attrapé le coronavirus

La pandémie de COVID-19 continue sa progression sur la planète.

Voici les vedettes, sportifs et politiciens qui ont malheureusement obtenu un résultat positif au test de dépistage du coronavirus:

Sophie Grégoire Trudeau

La «première dame» du Canada était déjà en quarantaine et n’aurait que des symptômes faibles.

Olga Kurylenko

L’actrice et mannequin française d’origine ukrainienne, qui a entre autres interprété une Bond Girl, est en isolement chez elle, «car les hôpitaux sont pleins».

Tom Hanks et Rita Wilson

Les deux acteurs, qui ont tous deux 63 ans, sont en quarantaine. Le couple était en Australie pour le tournage d’un film.

Idris Elba

L’acteur britannique a annoncé sur Twitter qu’il avait été déclaré positif, même s’il ne présente aucun symptôme.

Charlotte Lawrence

La chanteuse de 19 ans a demandé à ses admirateurs de pratiquer l’isolement volontaire.

Kristofer Hivju

Sur Instagram, l’acteur norvégien Kristofer Hivju, Tormund dans Game of Thrones, annonce avoir contracté la COVID-19. Il ne ressent «que les symptômes d’un rhume».

Rachel Matthews

L’actrice américaine, qu’on a récemment entendue dans Frozen II, est isolée chez elle depuis une semaine.

Sept joueurs de la NBA, dont Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Christian Wood

La saison est, évidemment, reportée pour l’instant.

Daniele Rugani

Le joueur de soccer italien a dit: «Je vais bien, je tiens à calmer tout le monde. Je n'ai jamais eu les symptômes graves dont on entend parler et je me considère donc chanceux.»

Les ministres de la Santé du Royaume-Uni et de l’Iran

Nadine Dorries, ministre de la Santé au Royaume-Uni, et son homologue iranien Iraj Harirchi, ont tous deux contracté le virus.

AFP Iraj Harirchi le 24 février 2020

Oh non.

En terminant, Céline Dion a été testée, mais elle n’a pas le coronavirus.

