Des milliers de personnes ont déjà signé une pétition qui demande la fermeture complète du métro de Montréal

Alors que des centaines de milliers de personnes restent bien sagement chez elles en respectant les consignes du gouvernement, des irréductibles continuent de se déplacer en ville.

Et même si des photos montraient le métro de Montréal presque vide en début de semaine, il y a encore des gens qui l’empruntent, que ce soit par insouciance ou par nécessité.

La menace de la COVID-19 est toutefois bien réelle comme en font foi les quelque cent vingt cas désormais répertoriés au Québec.

Et si la plupart des observateurs s’entendent pour dire que le le gouvernement Legault fait un travail remarquable avec, en tête, le Directeur national de la Santé publique Horacio Arruda, il n’en demeure pas moins que de plus en plus de Montréalais trouvent incohérent le fait de laisser le métro ouvert, alors que tous devraient, en principe, rester encabanés chez eux.

Pour mieux faire entendre son point de vue et tenter de forcer la main aux autorités, un.e certain.e Aud PE a lancé une pétition pour demander la fermeture du métro.

Adressée à TVA Nouvelles, Santé Canada, la STM, le SPVM, ICI Radio-Canada, change.org et Ayoye.global, la pétition intitulée «Fermeture des métros pour mettre fin au Covid-19» (sic) explique: «nous voulons arrêter l’épidémie du covid-19 !! le gouvernement a fait fermeture de plusieurs endroits mais je croit que ils ont oubliez de fermer les metros ! (Transport commun) les metros sont la pires plce ou nous pouvons ce transmettre le virus.» (sic)

Capture d'écran / Change.org

Au moment de publier cet article, 4975 personnes l’avaient signée, soit à peine 25 de moins que l’objectif initial de 5000 personnes. (Donc, on présume que l’objectif est maintenant dépassé, au rythme où vont les choses).

On verra bien comment la STM réagira à cette initiative.

Une histoire à suivre...

