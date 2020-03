Le monument du country Kenny Rogers est mort

Kenny Rogers, véritable légende de la musique country américaine, est décédé à l'âge de 81 ans.

La famille du chanteur a annoncé la triste nouvelle de la mort de Rogers à 20:25 vendredi soir, entouré de ses proches.

L'interprète de The Gambler, Lucille et Coward of the County serait mort de causes naturelles.

La carrière du chanteur s'est étalée sur six décennies, lui donnant 24 succès numéro un et lui permettant de vendre plus de 50 millions d'albums.

La musique country ne sera plus jamais la même.

Bon repos M. Rogers.