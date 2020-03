Vous pouvez maintenant vous procurer un t-shirt d'Horacio Arruda

ENFIN! Vous pouvez désormais porter la face du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, sur un t-shirt.

C'est normal, puisqu'Horacio Arruda est maintenant un héros national.

Tout le monde l'aime. Il est réconfortant.

Jeudi dernier, le docteur a parlé de tartelettes portugaises lors de son point de presse et tout le Québec s'est emballé.

La mercerie Roger, qui nous a habitués à ses t-shirts inspirés de l'actualité québécoise, a donc mis en vente un gaminet à l'effigie de la nouvelle vedette nationale. Voici l'objet en question:

On le trouve bien beau. En plus, on peut y apercevoir l'épinglette mystérieuse du docteur.

Le fondateur de la Mercerie a déclaré au Journal que la demande était venue du public. PAS ÉTONNANT!

Le vêtement est disponible ici pour 29.99$.

Si vous aimez Horacio, et vous l'aimez sûrement, sachez que nous faisons maintenant des résumés (colorés) de sa présence au point de presse quotidien.

