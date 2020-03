Les photos impressionnantes de la clinique de dépistage du coronavirus en plein coeur de Montréal

Le Québec s'organise rapidement pour faire face à la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de COVID-19.

Une première clinique sans rendez-vous a d'ailleurs ouvert pour offrir les tests de dépistage du coronavirus en plein coeur de la Place des festivals, au centre-ville de Montréal. L'aménagement, qui a ouvert ses portes lundi matin, devraient permettre de dépister entre 2000 et 2500 personnes par jour, soit entre deux et trois fois plus que le nombre de tests effectués présentement dans l'ancien hôpital Hôtel-Dieu.

Il fallait faire vite.

Pour connaître les critères pour pouvoir passer le test, c'est ici.

Voici d'abord les images de la construction:

YVES POIRIER/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

YVES POIRIER/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

YVES POIRIER/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Voici maintenant le résultat, tel que partagé par le CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal:

Facebook CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal

Facebook CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal

Facebook CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal

Vous trouverez d'autres photos sur la page Facebook du CIUSSS ici:

Soyez prudents et restez à la maison.

