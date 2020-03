Notre héroïne du jour: Johanne, serveuse dans une résidence pour aînés

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre toute première héroïne, le 23 mars: Johanne Désalliers, serveuse dans une maison pour personnes âgées de Trois-Rivières. Ces temps-ci, elle s'occupe du déjeuner, du dîner et du souper. Un horaire chargé!

C’est sa fille Judy qui nous a envoyé ces quelques lignes:

«C'est fou à quel point elle travaille fort pour faire plaisir aux autres, pour donner un petit peu de soleil dans la vie des personnes âgées, surtout dans ces moments difficiles. Je l'aime!»

Johanne Désalliers, qui occupe son emploi avec plaisir depuis plus de trois ans, raconte que la charge de travail a plus que doublé depuis le début de la pandémie. Tout ça pour garantir la sécurité de nos aînés. «Au lieu d’un seul service de repas, il y en a deux. Alors, on fait deux dîners, deux soupers. On sépare aussi les gens pour qu’il y ait moins de contacts entre eux. Les tables de quatre, c’est fini!»

Malgré la surcharge de travail et les heures qui s’étirent, Johanne garde le moral. «Je vais sentir le Purell pendant trois ans!» conclut notre héroïne en riant. «Maintenant, je dois aller dormir, je travaille tôt demain!»

Une nuit bien méritée.

Si, comme Judy, vous connaissez quelqu’un à remercier publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait le ou la remercier. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: lesacdechips@quebecormedia.com.

