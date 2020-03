Ce touchant hommage vidéo au personnel de la santé vous tirera quelques larmes

Un talentueux monteur vidéo a fait la démonstration de ses aptitudes extraordinaires en réalisant un émouvant hommage à ceux qui sont au front dans la guerre contre le coronavirus.

Tim Thompson, un habile artiste de la vidéo ayant notamment déjà oeuvré à Hockey Night in Canada, s’est dit «touché par les gestes altruistes de bonté en ces temps difficiles sans précédents» dans la publication Facebook qui accompagne son oeuvre.

Réalisé sur une interprétation poignante du fameux Hallelujah de Leonard Cohen, le montage de Thompson présente différents acteurs de la lutte contre la COVID-19 (dont le médecin chinois Dr. Li Wenliang qui l’avait détectée en premier et qui en est décédé), mais aussi des gens qui en sont atteints.





«Je voulais rendre hommage aux travailleurs de première ligne, à ceux qui fournissent des services essentiels et aux artistes dont le travail est de donner de l’espoir, et d’aider nos coeurs, nos esprits et nos âmes à passer à travers tout ceci», a écrit le vidéaste sur Facebook.



Il précise ensuite qu’il ne connaît pas les musiciens dans la vidéo, mais qu’il aimerait savoir qui ils sont.

«Ils viennent de l’Italie, c’est tout ce que j’ai pu trouver. Mais à ceux-ci, merci!», ajoute celui qui a également oeuvré à la télédiffusion des Jeux olympiques pour la CBC.

En ces moments difficiles, c’est à notre tour de le remercier pour son travail formidable...



