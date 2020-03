Notre héroïne du jour: Linda, proche aidante et amoureuse en confinement

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héroïne du jour: Linda Pomerleau, de Saint-George de Beauce, proche aidante qui s’occupe de son mari, Marc, qui a une maladie neurodégénérative depuis presque 10 ans avec un maintien à la maison.

C’est sa fille Mireille qui a voulu souligner le dévouement de sa mère. «35 ans de mariage et toujours autant d’amour.»

Comme l’explique la fille du couple, la coupure avec toute la vie sociale peut devenir pesante pour les proches aidants. «Déjà, en tant que proche aidante à temps plein, il est difficile de sortir de la maison et de voir des gens. Ces temps-ci avec le confinement et l’arrêt de ses deux emplois, ma mère n’a plus beaucoup de liens sociaux.»

C’est que Linda Pomerleau combine normalement son travail au service de garde dans une école comme surveillante sur l’heure du midi et un travail en administration pour une compagnie privée. Comme pour beaucoup de Québécois, le travail s'est arrêté il y a déjà plusieurs jours.

«Elle ne baisse jamais les bras, même en période de confinement» conclut sa fille Mireille.

On en profite pour envoyer beaucoup d’amour à tous les proches aidants du Québec en ces temps difficiles! On pense à vous.

