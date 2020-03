PO Beaudoin documente sa quarantaine avec un projet «artistique»

View this post on Instagram

L’AMOUR • Jour 3 On dit que l’amour gagne toujours. Alors n’hésitez pas à en donner le + possible aux gens que vous aimez: vos amis, votre famille, vos enfants. Appelez les, faites des facetimes, allez prendre des marches à distance... On ne pourra jamais donner trop d’amour en ce temps de crise. J’ai la chance de vivre ma quarantaine avec mon beau Mig et je suis vraiment content de l’avoir à mes côtés. ❤️. • SWIPE à gauche pour voir le behind the scene de cette photo et réaliser à quel point avec notre setup à juste aucun bon sens!!! 😂😂😂. • Pour mes 14 jours de quarantaine, je tenterai de représenter en photos 14 sentiments, émotions ou mots qui décrivent ce que nous vivons présentement. Écrivez-moi les mots que vous aimeriez que je représente. • #SerieQuarantaine #coronavirus #love #gaylove #gaycouple #portrait