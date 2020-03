Des Québécois choisissent de se marier quand même devant personne et les photos sont incroyables

Parfois, l’amour ne peut juste pas attendre.

Après avoir été forcés d’annuler leur cérémonie de mariage à cause des circonstances que l’on connaît, Marie-Eve Leblanc Piccolo et Jonathan Piccolo ont décidé qu’ils se mariaient quand même.

«Nous nous sommes mariés le 21 mars. Ayant décidé de ne pas nous laisser abattre par l’annulation de notre gros mariage, nous avons décidé de nous unir en privé avec 2 témoins.

Donc pas dans ma grosse robe (reste dans la garde-robe) pas de maquilleuse ni coiffeuse!

On s’est dit au départ, l’idée est d’être unis par le mariage et non le superflu!»

Facebook Marie-Eve Leblanc Piccolo - flash tes lumières COVID19 20h30

La mariée a publié ce message dans le groupe «flash tes lumières COVID19 20h30». Accompagnée de quelques photos de la cérémonie intime, la publication a amassé plus de 26 000 mentions «J’aime» en 15 heures.

Ça nous rappelle que dans les moments difficiles, l’important, c’est ceux qu’on aime.

Le Sac de chips souhaite beaucoup de bonheur aux tourtereaux!