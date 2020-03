Meurtre, tigres et coupe Longueuil: vous devez regarder Tiger King, une nouvelle série choquante

Juste à temps pour nous aider à passer le temps à la maison, une toute nouvelle série documentaire fascinante et troublante est disponible dès maintenant: Tiger King.

Cette mini-série de sept épisodes d’environ 45 minutes possède tous les éléments pour choquer et divertir. En gros, c’est l’histoire de la rivalité entre deux propriétaires de zoo de gros félins...

D’un côté, il y a Joe Exotic, le roi des tigres, un homme polygame avec une coupe «Longueuil» incroyable.

De l’autre côté, on retrouve Carole Baskin, une dame toujours habillée en imprimé léopard qui aurait potentiellement tué son 2e mari et l’aurait ensuite donné aux tigres comme repas.

Les deux prennent des mesures plus qu'extrêmes pour faire du mal à l’autre, le tout dans le but que l’un ferme son sanctuaire pour animaux exotiques et que l’autre puisse enfin dominer le marché. #Mouhaha

En gros, ce sont les humains qui sont les véritables monstres dans cette série.

Au départ, l’équipe du documentaire s’intéressait tout simplement au drôle de personnage qu’est Joe Exotic en 2016. Mais le tout a rapidemment pris une tournure dramatique...

Et si vous adorez le true crime, les deux saisons du podcast Synthèse sont disponibles dès maintenant sur QUB Radio et elles racontent des cas qui se sont déroulés au Québec.

Si vous êtes fans de l’histoire de Dirty John, on vous conseille Le Casanova de Montréal, une autre histoire folle mettant en vedette des gens d'ici.

À VOIR AUSSI: