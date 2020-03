Les Québécoises et les Québécois sont maintenant confinés à leur domicile depuis plus d’une semaine à cause du nouveau Coronavirus.

Question de vous divertir, vos amis du Sac de chips ont créé un cahier d’activités gratuit que vous pouvez imprimer gratuitement.

Des heures de plaisir pour les petits et les grands!

Hésitez pas à nous envoyer vos résultats, on pourrait partager le tout.