[QUIZ] Quelle paire de lunettes d’Horacio Arruda êtes-vous?

Quiz

Vous lisez le plus possible sur le sujet.

Artiste

Scientifique

Vaillant

Communicateur

Vous êtes les lunettes d’artiste . Votre côté qui voulait être comédien est bien développé. Vous affrontez chaque journée avec une chanson-thème dans la tête. La salle de presse de l’Assemblée nationale est votre scène de prédilection pour y tenir le plus grand rôle de votre carrière.

Vous êtes les lunettes du scientifique. Vous êtes le genre de personne à compiler vos propres statistiques et contre-vérifier vos sources d’information. Les fausses nouvelles vous enragent. Vous êtes un justicier et les faits doivent être les bons. Vous aimez les courbes aplaties.

Vous êtes les lunettes de tous les jours. Vous êtes une personne vaillante pour qui les lunettes ne sont, au final, qu’un accessoire utilitaire. À vos yeux, rien n’est plus important que d’assurer la sécurité du peuple québécois. Peu importe les heures que vous devrez y mettre, vous accomplirez votre mission coûte que coûte. C’est une question de vie ou de mort.

Vous êtes les lunettes du communicateur. Pour vous, vulgariser une situation à vos proches est votre plus grand passe-temps. Vous parlez énormément avec vos mains et maniez le crayon de plomb tel un artiste de cirque. Plus de gens comprennent ce que vous avez à dire et plus vous êtes heureux.

