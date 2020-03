Voyez ce fou rire monumental de Marie-Andrée Poulin qui croit entendre un bruit de pet en direct à la LCN

La présentatrive météo Marie-Andrée Poulin a eu un fou rire contagieux en direct sur les ondes de LCN et disons que ça fait du bien à voir.

En commençant son segment, la femme a entendu un bruit louche qui ressemblait étrangement à un son de flatulence. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un long fou rire de la part de Marie-Andrée, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de finir (ou presque) la présentation de la météo.

Et on la comprend.

Bonne joueuse, elle a elle-même partagé l'extrait sur son compte Facebook. Un beau moment à voir ici:



«On a bien besoin de rire n'est-ce pas? À la demande générale voici mon fou rire de ce matin! Un bruit douteux d'ordinateur qui m'a bien fait rigoler! (L'ordinateur est resté collé sur la table de vitre et lorsque Julie l'a bougé, il a fait ce bruit...» peut-on lire sous la publication de l'animatrice.

Preuve que les Québécois ont besoin de se changer les idées, la vidéo compte à ce jour plus d'un millier de mentions «J'aime».

