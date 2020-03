Non, le Royaume-Uni n’est pas en train de faire une lasagne géante dans un stade

L’Association du Football au Royaume-Uni a été obligée de clarifier que, non, aucune lasagne n’est cuite dans le stade de Wembley, à Londres.

C’est un message d’un petit comique, Billy McLean, 39 ans, dans Whatsapp qui est devenu viral.

«Le frère du chum de ma soeur travaille pour le ministère de la Défense et l'une des choses qu'ils font pour préparer ... est la fabrication d'une lasagne géante. En ce moment, ils construisent les énormes feuilles de lasagne... Ils mettent le chauffage souterrain à Wembley, pour cuire la lasagne, et ils vont mettre le toit pour recréer un four, puis ce qu'ils vont faire est de le soulever avec des drones et de couper de petites portions et de le déposer dans les maisons des gens.»

Bien sûr, ce n’est pas vrai, mais le message est devenu viral sur les réseaux sociaux.



Après peu de temps, McLean recevait le message d’amis qui ne savaient même pas qu’il s’agissait de lui.

L’association a donc dû rassurer (ou décevoir) la population: il n’y aurait pas de lasagne géante.

