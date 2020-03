Notre héroïne du jour: Magali, enceinte d'un troisième enfant et toujours en poste comme inhalothérapeute à l’hôpital

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Notre héroïne du 25 mars nous vient de Lévis: Magali Roy, inhalothérapeute à l’hôpital de Montmagny. «Même enceinte d’un troisième enfant, avec deux à la maison, Magali continue de se rendre au travail malgré tout pour prendre soin des gens. Elle donne tout son coeur pour sa famille et son travail», nous a écrit sa grande soeur Sabrina.

Comme le mentionne Magali sur Facebook: «Si on pouvait le faire de la maison, on le ferait. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut de la manière la plus sécuritaire possible!»

On en profite d'ailleurs pour saluer tous les inhalos du Québec qui font un travail particulièrement essentiel ces temps-ci! MERCI.

Pour découvrir nos autres héros du jour, c'est ici:

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Linda, proche aidante et amoureuse en confinement

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Johanne, serveuse dans une résidence pour aînés

Si, comme Sabrina, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: lesacdechips@quebecormedia.com

ET N'OUBLIEZ PAS LES MOTS DE NOTRE PM: TOUT VA BEN ALLER