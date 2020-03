Un Italien de 101 ans né en pleine pandémie de grippe espagnole aurait survécu à la COVID-19

De nombreux médias rapportent aujourd’hui l’histoire d’un certain Monsieur P., 101 ans, qui est aujourd’hui rétabli de la terrible COVID-19.



Et le plus étonnant dans tout ça, c’est que l’homme est né en 1919, alors que la pandémie de grippe espagnole déferlait sur l’Italie, faisant 600 000 victimes, uniquement dans ce pays.

Le Rimini Today signale en effet que l’homme, qu’on identifie seulement par son initiale, a pu rentrer chez lui mercredi soir après avoir combattu avec succès le nouveau coronavirus.

«À 101 ans, il est parvenu à gagner sa bataille contre l'épidémie. Monsieur P., de Rimini, est né en 1919, au milieu d'une autre pandémie mondiale tragique. [...]. Il a tout vu, Monsieur P. La guerre, la famine, la douleur, le progrès, la crise et les résurrections. Une fois passée la barrière du centenaire, le destin lui a proposé ce nouveau défi, invisible et terrible à la fois», a déclaré la vice-mairesse Gloria Lisi dans un communiqué envoyé au média local.

«La semaine dernière, Monsieur P. a été hospitalisé à l'hôpital de Rimini, où il a été testé pour la COVID-19. En quelques jours, il est également devenu “historique” pour les médecins, les infirmières et tout le personnel de santé. Il est un espoir pour l’avenir de nous tous, dans le corps d'une personne de plus de cent ans. [...] Et il l'a fait. Monsieur P. l'a fait. La famille l'a ramené à la maison hier soir. Pour nous apprendre que même à 101 ans, l'avenir n'est pas écrit...», a poursuivi la politicienne dans sa déclaration haute en émotions.

À 101 ans, cet homme constitue certainement l’une des personnes les plus âgées à avoir survécu au coronavirus.

Il y a donc de l’espoir, malgré le fait qu’en Italie, la situation ne s’améliore pas.

Plus de 1000 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures après avoir été infectées par la COVID-19.

