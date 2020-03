Coeur de pirate a ressenti beaucoup de choses pendant ce duel de La Voix et Garou a fait un mauvais jeu de mots

Comme c’est devenu coutume depuis le début de la saison, Coeur de Pirate est devenue émotive durant l’épisode de La Voix de dimanche.

Pour un duel opposant Beth et Janicka, Béatrice a choisi de faire chanter aux femmes une version plus lente de la pièce Dancing On My Own de Robyn.

À plusieurs moments durant la prestation de ses candidates, le visage de Coeur de pi était plein d’émotion.

Voici quelques exemples.

On la comprend, c’était une version assez forte en émotions.

Au final, après un choix difficile, c’est avec Beth Cossette que Coeur de pirate a choisi de poursuivre l’aventure.

Suite au choix de la vainqueure, Garou s’est permis une blague de Garou.

Sacré Garou!