Joe Diffie, figure marquante du country des années 90, meurt de la COVID-19

Alors que la COVID-19 continue malheureusement de faire des ravages aux quatre coins du globe, la communauté country pleure un des siens.

Joe Diffie, connu pour ses nombreux succès au cours des années 90, est décédé dimanche à seulement 61 ans après avoir contracté le virus il y a environ une semaine.

Diffie avait annoncé via sa page Facebook pas plus tard que vendredi qu’il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Ses pièces Pickup Man, John Deere Green et If the Devil Danced (In Empty Pockets) avaient joué en boucle sur les postes de country durant les années 90.