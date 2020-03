Drake dévoile des photos de son fils pour la toute première fois et il est blond

Le chanteur canadien Drake a toujours été extrêmement discret à propos de l'identité et l'image publique de son fils, mais il vient tout juste de briser ses propres règles en partageant des photos du jeune Adonis.

Dave Benett/WireImage

Drake, de son vrai nom Aubrey Graham, est connu pour sa carrière de rappeur, mais aussi d’acteur dans la populaire série jeunesse Degrassi. Son fils, Adonis Graham, est âgé de deux ans. Sa maman est une ex-star de films pour adultes d’origine française, Sophie Brussaux. Drake avait au départ préféré cacher l’existence de son fils jusqu’à ce qu’un autre rappeur, Pusha T, révèle des informations à ce sujet dans l'une de ses chansons sortie en 2018.

• À lire aussi: Maxim Martin partage une première photo où il apparaît avec son fils secret William

Bref, le fait d’être en confinement, loin de sa famille, a rendu Drake assez nostalgique pour qu’il décide d’enfin dévoiler le visage du magnifique Adonis. Le jeune homme de 33 ans a partagé un carrousel de photos à ses 64 millions d’abonnés sur Instagram, accompagné d’un très beau texte qui contient un message d’espoir durant cette crise. Il termine son message en parlant de sa famille.

«J’aime et je m’ennuie de ma magnifique famille et de mes amis et j’ai très hâte au jour heureux où nous pourrons nous réunir à nouveau», peut-on y lire.

On peut voir dans les photos choisies par Drake que son fils lui ressemble, mais qu’il a hérité des yeux clairs et des cheveux blonds bouclés de sa grand-mère, la maman de Drake.

Jack Boland/Toronto Sun/QMI Agency Drake et sa mère Sandi en concert à Toronto en 2014

• À lire aussi: 17 enfants de vedettes québécoises qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs parents

Magnifique enfant!

À VOIR AUSSI: