Ces orangs-outans qui jouent avec des loutres vont faire votre journée

Voici la plus belle chose que vous verrez aujourd’hui.

Photo Pairi Daiza / Pascale Jones

Il s’agit d’un orang-outan, un primate originaire du sud-est asiatique, en train de taquiner une dizaine de loutres, un petit mammifère carnivore présent sur la plupart des continents du globe.

Tous sont pensionnaire au zoo Pairi Daiza situé à Brugelette en Belgique.

Ce sont les responsables de ce jardin zoologique qui ont l’idée d’initier la rencontre entre les deux espèces, en faisant en sorte que la rivière dans laquelle vivent les loutres circule dans l’enclos des singes.

Photo Pairi Daiza / Pascale Jones





Arrivée en 2017, la famille d’orang-outans est composé d’un papa, Ujian, qui est âgé de 24 ans; d’une maman, Sari, qui a 15 ans; et d’un fiston, Berani, maintenant vieux de 4 ans.

Les loutres, elles, n’ont pas de noms, mais elles sont de l’espèce baptisée «loutres asiatiques à petites griffes».

Mathieu Goedefroy, le porte-parole du zoo, a déclaré: «Les loutres aiment sortir de l'eau sur l'île des orangs-outans pour aller jouer avec leurs grands amis à fourrure. Bereni et Ujian ont développé un lien particulièrement fort avec leurs voisins. Cela rend la vie plus amusante et intéressante pour les deux espèces animales, ce qui en fait une expériences très réussie».

Photo Pairi Daiza / Pascale Jones





En effet, comme les humains, les orangs-outans doivent continuellement être occupés.

«Deux facteurs sont très importants pour le bien-être d'un animal en captivité : la taille de son enclos, mais également la qualité de cet enclos. Cela signifie qu'un animal, et c'est encore plus le cas chez les orangs-outans avec lesquels les humains partagent 97% de leur ADN, doivent être divertis, occupés, défiés mentalement, émotionnellement et physiquement, et ce à chaque instant», a ajouté Goedefroy.

Photo Pairi Daiza / Pascale Jones

La cohabitation avec d’autres espèces, dans ce cas-ci des loutres, stimule donc les primates et contribue à leur enrichissement et à leur développement.

Le zoo Pairi Daizi est actuellement fermé au public en raison de la pandémie de COVID-19, mais une réouverture est prévue pour le 4 avril.

