Notre héros du jour: Cheik Coulibaly, gardien de sécurité et héros des mesures antivirus

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héros du 30 mars: Cheik Coulibaly, responsable de la sécurité de Tours d’habitation à Montréal. Les Tours Frontenac, dans le quartier Hochelaga, logent environ 1500 personnes dont plus de la moitié sont des retraités. En plus de son travail habituel, Cheik doit assurer le respect de toutes les nouvelles mesures en place pour protéger les résidents. Supervision de ses agents, distribution de désinfectants pour les mains, contrôle de la circulation pour s’assurer que le nombre de personnes à la buanderie et dans les ascenseurs soit respecté, etc.

«Nous n’avons toujours pas de cas confirmé dans les Tours alors pour nous, Cheik est le héros des mesures antivirus», nous écrit Christian, son gestionnaire. «Et en plus de tout ça, les agents continuent de répondre aux urgences (ambulance, personne ayant chuté, etc.) et continuent à faire leur ronde, à vérifier tous nos corridors, etc!»

Cheik Coulibaly (à gauche) et un de ses agents en plein travail au Tours Frontenac, à Montréal. Lundi 30 mars 2020

Un gros merci à tous ceux qui, comme Cheik, assurent notre sécurité!

