Ron Fournier annonce être atteint d'un second cancer

Les fans de Ron Fournier auront peut-être remarqué que leur animateur favori avait pris une pause depuis le début de 2020. De retour derrière le micro, le coloré animateur a annoncé que c'est malheureusement un cancer qui l'avait tenu loin de son émission.



Lundi le 30 mars, en soirée, au micro de son émission Bonsoir les sportifs, Ron Fournier a expliqué qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer des ganglions en décembre dernier. Il a été opéré au mois de janvier.



«En décembre dernier, j'ai reçu un diagnostic de cancer des ganglions. Et là j'avais une décision importante à prendre: la radio, peut-être la chimio, ou bien une opération robotique. C'est nouveau, c'est formidable, c'est douloureux, mais c'est efficace. Opéré le 20 janvier, on a dû reprendre, en quelque sorte, l'opération, y'a eu une petite artère qui a éclaté dans la gorge et on a dû reprendre l'opération quatre jours plus tard. [...] Mais j'ai bien récupéré, puis je me sens apte à revenir, je sens que c'était nécessaire. J'avais pas à me questionner», a-t-il expliqué.



Pour son grand retour à Bonsoir les sportfs, Ron Fournier a parlé de son second cancer, diagnostiqué en décembre, de solidarité, de partage... Un retour placé sous le signe de l'émotion.

De retour en pose, l'ancien arbitre de la LNH a pris la peine de remercier son épouse, Chantal, sur qui il a pu compter à travers les derniers mois. Il en a également profité pour saluer ses proches, ses employeurs, tous ceux qui l'ont remplacé durant les derniers mois ainsi que, évidemment, ses fidèles auditeurs, toujours au rendez-vous.

Martin Chevalier / Le Journal de Montréal / Agence QMI Ron Fournier lors de la partie de la tournée d’adieu de Guy Lafleur au Centre Bell le dimanche 5 décembre 2010. MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL / AGENCE QMI





Présentement en confinement chez lui, il continue d'animer son émission dans le confort de sa maison. Même s'il y a moins de choses qui se passent, Ron Fournier compte bien accompagner et partager avec son public dans cette période plus difficile, et échanger avec eux.

Il invite les gens seuls à la maison à l'appeler pour jaser et briser l'isolement.



Il s'agit d'un second cancer pour Ron Fournier qui avait annoncé, en septembre 2018, avoir vaincu un cancer de la prostate.

