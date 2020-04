Un infirmier mis dehors par ses colocs qui ont peur de la Covid-19

Un infirmier belge passait déjà une journée intense au front de la lutte contre la Covid-19 quand il a reçu un appel.

C’était son colocataire, qui, d’un ton bête, lui annonçait qu’il n’était plus le bienvenu dans leur maison.

Jérémy (nom fictif) vivait dans la maison depuis presque quatre ans, n’a vraiment pas vu venir cette nouvelle, a-t-il raconté à nos collègues éloignés de la RTBF.

«Mes colocataires, qui ne travaillent pas dans le domaine médical, connaissent malgré tout mon métier. J’ai commencé en septembre dernier [...] Il n’y a jamais eu de souci au sein de la colocation. Et récemment, nous n’avions jamais parlé d’un quelconque problème lié au coronavirus. Au contraire, mes colocs m’encourageaient vu que j’étais en première ligne.»

L’infirmier de 24 ans qui, on peut le dire, avait déjà la vie dure ces derniers temps, est revenu chez lui pour trouver ses choses devant la porte et une serrure changée.

«Habituellement, le dimanche après le petit-déjeuner, on organise une réunion entre nous, pour évoquer d’éventuels problèmes au sein de la maison. Ce dimanche, on n’a pas parlé de moi, de mon travail. On a juste abordé le fait qu’on ferait plus attention à l’hygiène, à la désinfection de certaines parties de la maison. Lundi matin, c’est donc en mon absence que mon départ a été décidé.»

C’est vraiment, vraiment, vraiment chien.

Amine dénonce aussi le manque d’aide. Un ami infirmier pourra l’héberger un moment, mais aucune aide n’est prévue par les autorités.

Vous pouvez lire la triste l’histoire complète ici.

