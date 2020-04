Adam Schlesinger, l’homme derrière Stacy’s Mom meurt de la COVID-19 à 52 ans

Adam Schlesinger, auteur-compositeur-interprète à qui on doit plusieurs hits entendus à la radio, dans des films et à la télé est décédé mercredi soir à Poughkeepsie dans l’état de New York à l’âge de 52 ans.

L’homme derrière les groupes Fountains of Wayne et Ivy s’est éteint des suites de complications lié au nouveau Coronavirus. Il respirait à l’aide d’un ventilateur depuis deux semaines.

Schlesinger, un musicien à qui on doit en autre le succès monstre Stacy’s Mom et la pièce That Thing You Do!, pour laquelle il a été nommé aux oscars, a commencé sa carrière au début des années 90. En plus d’écrire et jouer sa propre musique, il a aussi réalisé des albums pour plusieurs autres groupes ou chanteurs tels que The Monkeys, Fastball, Dashboard Confessional et Robert Plant.

Récemment, son travail était surtout entendu au petit écran, notamment dans la série musicale Crazy Ex-Girlfriend.

Adam Schlesinger laisse dans le deuil ses parents, ses deux filles, leur mère ainsi que sa conjointe.