Pierre Lapointe, Hubert Lenoir et Julien Chiasson s’unissent pour adoucir l’isolement des Québécois

C’est au tour de Pierre Lapointe, d'Hubert Lenoir et de son frère, Julien Chiasson, d’offrir une prestation depuis leur appartement et ainsi mettre un baume sur l’isolement des Québécois et des Québécoises.

• À lire aussi: Vincent Vallières chante avec sa fille, et c'est adorable

• À lire aussi: La chanson de Patrick Normand et sa conjointe en confinement devient virale

Avec l’aide du duo de percussionnistes Stick&Bow, les trois artistes ont interprété une nouvelle version de la chanson Pour déjouer l’ennui de Lapointe. Il faut dire que les deux frères Chiasson ont participé à son écriture.

«Un petit cadeau pour vous en cette période étrange que la vie nous impose, peut-on lire. Courage les amis et surtout : restez à la maison!»

En moins de 30 minutes, la publication avait été partagée à 172 reprises. Parions qu’elle fera le tour du web plutôt rapidement.

Ailleurs sur le Sac de chips :