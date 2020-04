[VIDÉO] Louis-José Houde annonce la fin de plusieurs choses à cause de la pandémie et c’est hilarant

Il va y avoir un avant et un après COVID-19, c’est certain. On entend ça souvent.

L’humoriste Louis-José Houde, en direct de son isolement, a dressé une liste de certaines choses qui, à son avis, ne se produiront plus après cette pandémie.

«Moment positif sur les choses et les phrases qui ne reviendront pas dans le “après” covid», a écrit Houde.

Il parle entre autres des deux becs sur les joues quand on se voit, des invitations à aller prendre un spa, des gens qui demandent des gorgées, d’aller aux toilettes au Centre Bell aux entractes et de payer comptant.

C’est tout simplement hilarant.

