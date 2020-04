La finale précipitée de «District 31» a surpris tout le monde avec le retour de ce personnage

La quatrième saison de District 31 s'est terminée jeudi soir. Même si elle s'est terminée deux semaines plus tôt que prévu en raison du coronavirus, la finale précipitée de cette saison a tout de même réussi à surprendre les téléspectateurs, notamment grâce au retour d'un personnage inattendu.



Il va sans dire que si vous n'avez pas vu l'épisode du 2 avril, on vous conseille fortement de ne pas lire ce qui suit!

AVEZ-VOUS COMPRIS?

Bref.

L'avant-dernier épisode, diffusé mercredi, se terminait avec un gros «punch» alors qu'on apprenait que la cible du tueur à gages (Marcel Leboeuf) n'était pas celle qu'on croyait. En effet, Vincent Lévy (Renaud Paradis) ciblait sa maîtresse, Julia Deveau (Bénédicte Décary) et non sa femme, Tania Therriault (Noémie Godin-Vigneau).

OUF.



Lorsque Noélie et Florence (Catherine St-Laurent et Catherine Proulx-Lemay) ont annoncé à Tania que c'était Julia qui était visée, on apprend qu'elles sont amies d'enfance et que leurs dernières conversations remontent à il y a quelques mois.

RE- OUF.



Stéphane et Patrick (Sébastien Delorme et Vincent Guillaume-Otis) ont ensuite procédé à l'arrestation de Lévy, puis fait venir Julia au poste, pour lui faire savoir que quelqu'un avait mis un prix sur sa tête.



On a d'ailleurs droit à une scène très intense de la part de Florence, enragée, qui confronte Julia Deveau, allant même presque jusqu'à la menacer.





Capture d'écran





Même si ce moment a beaucoup réjoui les téléspectateurs, c'est une autre intrigue de l'histoire qui les a surpris, jeudi.

Parallèlement, en début d'émission, Laurent Cloutier (Patrick Labbée) explique au commandant Chiasson (Gildor Roy) qu'il aura possiblement besoin de Stéphane. À la toute fin de l'épisode, le trio se rend dans une maison, et tout juste avant d'entrer, Laurent dit, le sourire aux lèvres: «Moi aussi je suis capable de les ressusciter», impliquant ici que les téléspectateurs s'apprêtent à revoir un ancien personnage qu'on n'avait pas vus depuis longtemps.





Capture d'écran





Lors des dernières secondes de l'épisode, on aperçoit Gaétan Filion, un membre du crime organisé. En voyant Stéphane, le criminel lance tout simplement: «T'es ben le dernier que je voulais voir icitte».

On se souvient qu'il y a quelques semaines, son personnage a été tiré par une gang rivale, alors qu'il sortait d'un restaurant avec François Labelle... et surtout, on le croyait mort!

ENCORE OUF!



Malheureusement, les téléspectateurs devront attendre quelques mois avant de savoir ce que son retour implique...



Quelles sont vos hypothèses?

