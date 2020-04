[VIDÉO] Un gars chante sur le toit d’une voiture dans Hochelaga et ça fait sourire tout le monde

Même quand il fait gris, il y a des gens qui ont le don de générer des arcs-en-ciel!

Et les résidents du quartier Hochelaga ont été témoins d’une de ces manifestations de joie spontanée mercredi soir.

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Audrey, préposée à l’entretien pour stopper la propagation du coronavirus



Guylaine De Gregorio s’affairait à préparer à manger en début de soirée quand elle a aperçu une scène pour le moins inhabituelle.



Dans la ruelle derrière chez elle, entre les rues Chambly et Joliette, elle a vu passer une voiture sur laquelle était juchée un musicien en train de jouer de la guitare et chanter.





On ne reconnaît pas le chanteur et on n’a aucune idée de ce qu’il chante, mais on sait que c’est une initiative qui nous remplit de bonheur.

D’abord, parce que ça nous rappelle la fameuse scène de Mr. Bean après ses achats compulsifs du Boxing Day, mais aussi (et surtout), parce que c’est un petit geste de folie qui fait du bien.

• À lire aussi: [PHOTOS] Au tour du pont Jacques-Cartier de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel



En temps normal, pas mal certain que c’est interdit de se promener sur le toit des chars.

Mais nous ne sommes pas «en temps normal»...

La vidéo de Guylaine De Gregorio, partagée dans le groupe Facebook Hochelaga MON Quartier, a connu un immense succès, étant partagée des centaines de fois.

À voir aussi sur le Sac de Chips: