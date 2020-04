Zac Efron pleure en mangeant des ailes de poulet

Zac Efron, qu’on a vu récemment en tant qu’un célèbre tueur en série dans la production Netflix Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur, (mais que l’on connaîtra toujours comme le beau gars de High School Musical), est le dernier invité de la populaire série Youtube «Hot Ones».

Dans cette série de la chaîne First We Feast, l’animateur Sean Evan reçoit des célébrités et leur pose des questions alors qu’ils mangent des ailes de poulet. La sauce sur les ailes monte tranquillement sur l’échelle de Scoville, l’unité permettant de mesurer combien quelque chose est épicé. Un poivron est à zéro, alors que la sauce Tabasco se retrouve entre 2500 et 5000.

Zac mange la première aile, accompagnée d’une sauce comptant 1800 sur l’échelle de Scoville, et déclare à la blague que l’épreuve sera «du gâteau».

Oh ho. Ne parle pas trop vite Zac.

Zac parle de sa nouvelle série sur Quibi, «Killing Zac Efron» (Tuer Zac Efron), où il se mettra dans différentes situations dangereuses.

Alors qu’il parle de son amour du camping, il nous dit de sortir dehors, que c’est sa prescription, ce qui prouve que l’entrevue a été préenregistrée...

Les ailes suivantes montent à 4 200 Scoville, puis 14 300, puis 37 000 (là il commence à avoir les yeux pas mal mouillés), puis 49 000, puis 74 000, puis 118 000 (là il pleure), PUIS 135 600 , PUIS 682 000, POUR FINIR À 2 000 000!

2 MILLIONS!

C’est l’équivalent du Carolina Reaper, le piment le plus fort au monde jusqu’en 2017.

C’est l’équivalent de se prendre un petit vaporisateur d'autodéfense en pleine bouche.

Tout ça en parlant de ses photos Instagram, ses rencontres avec des grandes célébrités et de sa relation avec les paparazzis.

L’animateur, qui mange les mêmes ailes que ses invités, a répété l’expérience environ 200 fois avec des célébrités comme Shia Labeouf, Billie Eilish et Scarlett Johansson.