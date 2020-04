Notre héros du jour: Cédric, toujours au front pour maintenir la production d’électricité

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héros du 3 avril: Cédric Lévesque, technicien de maintenance éolienne qui est au front pour maintenir la production d’électricité chez ENERCON.

Après tout, que ferions-nous, tous confinés aussi longtemps sans électricité?

Cédric travaille dans le Bas-Saint-Laurent et dans un contexte où l’environnement de travail est dans un espace limité, chacune de ses tâches est repensée judicieusement pour minimiser les risques de contagion. «Cédric a dû faire aussi beaucoup de changements à la maison, comme il est père de deux enfants de 3 ans et 4 mois et que sa conjointe est en congé de maternité. Il applique toutes les recommandations du gouvernement», nous a écrit une collègue.

Merci, Cédric, et merci à tous ceux qui continuent leur travail essentiel pour que les Québécois ne manquent de rien malgré les risques.

Pour découvrir nos autres héros et héroïnes de la semaine, c'est ici:

Si, comme la collègue de Cédric, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: lesacdechips@quebecormedia.com

