Jean-Marc Parent animera une version 2.0 de «L'Heure JMP» dimanche en direct

Pour ceux qui s'ennuyaient de L'Heure JMP, Jean-Marc Parent sera de retour à l'animation, pour une édition toute spéciale, ce dimanche!

Dès 20h, comme à l'époque, Jean-Marc Parent sera en «live» sur sa page Facebook ainsi que sur les ondes des stations de radio Énergie, comme dans le temps, pour la diffusion de cette émission intitulée Le live JMP.



Sur sa page Facebook, l'humoriste a invité le public québécois à se joindre à lui, confiant par le fait même qu'il était un peu nerveux. On n'a pas de doute qu'il retombera rapidement dans ses vieilles pantoufles!

«On va se jaser. On a plein d'affaires à se dire, à chaque jour y'a des nouvelles affaires à se dire. Et y'a des gens à remercier, mon dieu qu'il y a des gens à remercier. Ça aussi la liste s'allonge, tous les jours on le voit», a-t-il mentionné aux 215 000 abonnés dans une courte vidéo sur sa page Facebook.



Dans le but de briser l'isolement et de saluer les efforts des travailleurs du système de la santé, un mouvement citoyen invitant les Québécois à flasher leurs lumières, comme le faisait Jean-Marc Parent à l'époque, a été lancé.

On ne doute pas que de nombreux Québécois répondront à l'appel, particulièrement ce soir!



Combien de temps cette émission spéciale durera-t-elle? Les paris sont ouverts!

