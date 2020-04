Les petits chanteurs de Laval nous offrent une prestation touchante

En ces temps difficiles, nous prenons volontiers toutes les belles choses qui nous sont offertes.

• À lire aussi: Cette chorale de jeunes italiens chante pour l’espoir par vidéo

Le Choeur des Jeunes de Laval nous a fait un beau cadeau en nous proposant une magnifique interprétation de la pièce L’amitié, rendue populaire par Françoise Hardy.

Merci pour ce beau moment!

On salue aussi les étudiants de l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe qui nous ont offert cette superbe version de Somewhere Over the Rainbow.

À VOIR AUSSI POUR D'AUTRES BEAUX MOMENTS: