Ginette Reno raconte une histoire incroyable sur Facebook et celle-ci devient rapidement «virale»

En plus d'être l'une des plus belles voix du Québec, Ginette Reno serait-elle également l'une de ses plus grandes auteures?

À lire sa plus récente publication Facebook, on pourrait bien croire que oui, puisqu'elle a su, dans un même texte, nous faire rire et réfléchir, tout en nous émouvant.



Celle qui a signé des textes sur son plus récent album, intitulé À jamais, a sans doute pris goût à l'écriture: on remarque qu'elle publie assez souvent, ces derniers jours, de longs statuts sur sa page Facebook officielle, que suivent plus de 107 000 personnes.

La publication dont il est ici question, faite le matin du mardi 7 avril, est rapidement devenue «virale».



Dans un texte intitulé «Amincir», l'artiste de 73 ans raconte, de façon imagée, sa bataille avec son image physique et parle l'importance de s'aimer tel qu'on est. On y retrouve la Ginette Reno qui nous fait rire, mais aussi son côté sensible. Inspirant!



On vous invite à lire le texte complet ci-dessous:



La publication semble avoir touché une corde sensible chez les abonnés de la chanteuse, puisqu'ils ont été plus de 2000 à lui accorder une mention «J'aime». On comptait aussi, une heure après la mise en ligne du texte, plus de 300 partages et des tas de commentaires de gens disant que ce texte les avait fait rire, mais aussi réfléchir.

On espère que c'est une nouvelle habitude que Ginette Reno a prise, car on adore la lire!

