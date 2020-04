Matthew McConaughey joue au bingo virtuel avec des aînés en confinement

L’acteur américain Matthew McConaughey était l’invité spécial de la partie de bingo virtuelle d’une résidence pour personnes âgées du Texas la fin de semaine dernière.

Les résidents et membres du personnel du Round Rock Senior Living avaient publié une vidéo sur leurs médias sociaux pour demander à l’acteur oscarisé, qui est natif du Texas, de se joindre à eux.

Molly Davis Nedley, directrice des ventes de la résidence, a déclaré à KEYE-TV que les employés ne peuvent pas interagir avec les résidents comme ils le feraient normalement, alors ils essaient de garder contact avec eux autrement.

Avec ses enfants, sa femme, Camila et sa mère, Kay, derrière lui, Matthew McConaughey a donc joint un appel virtuel pour annoncer les lettres et chiffres pigés pour le bingo.

«C'était un souhait devenu réalité! Les résidents ont adoré voir Matthew et sa famille [...] Cela leur a donné de l'espoir et a été le coup de pouce dont ils avaient besoin pour traverser cette période solitaire et difficile», a confié Molly Davis Nedley.

La résidence a partagé une vidéo de McConaughey applaudissant les gagnants qui ont pu, en guise de prix, poser une question à McConaughey.

À quand le même concept au Québec?

