Notre héroïne du jour: Diane, gérante d'épicerie pour que nous ne manquions de rien

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héroïne du 7 avril: Diane Leblanc, gérante dans une épicerie IGA. Les journées sont longues pour les travailleurs de l’alimentation. Heureusement, avec la nouvelle pause du dimanche, Diane pourra passer du temps avec son fils et son mari.

«Merci ma soeur tu fais un bon travail. On sait que les journées sont grosses, car vous avez beaucoup de commandes. Ne lâche pas, papa et moi on t'aime», un message de sa soeur Mireille.

Merci, Diane, et merci à tous ceux qui continuent leur travail pour que les Québécois ne manquent de rien.

Pour découvrir nos autres héros et héroïnes, c'est ici:

• À lire aussi: Notre héros du jour: Cédric, toujours au front pour maintenir la production d’électricité

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Audrey, préposée à l’entretien pour stopper la propagation du coronavirus

• À lire aussi: Notre héroïne du jour: Marion, camionneuse pour nous approvisionner malgré les risques

Si, comme Mireille, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: caroline.g-murphy@quebecormedia.com

À VOIR AUSSI, NOTRE HÉROS HORACIO