Voyez cette magnifique vidéo de la super lune rose dans le ciel de Montréal

Les Québécois sont nombreux à avoir immortalisé la super lune rose du 7 avril avec de magnifiques photos et vidéos.

En confinement, disons que la distraction lunaire était bienvenue.

• À lire aussi: Une magnifique super lune rose sera visible à l’œil nu de partout mardi soir

La vidéo ci-haut a été réalisée par notre monteur et membre honorable du Sac de chips Frédéric Poirier, depuis son balcon du centre-ville de Montréal.

Les images ont été captées entre 19h et 20h. Et pour ceux qui se demandent, non, les couleurs n'ont pas été modifiées!

Des fois, quand Frédéric ne filme pas la lune, il fait des montages incroyables d'Horacio Arruda.

• À lire aussi: 9 magnifiques dessins d'Horacio Arruda réalisés par l'équipe du Sac de chips

REGARDEZ ÇA ICI: