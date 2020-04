Notre héros du jour: Jonathan, pharmacien disponible et souriant malgré la crise

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héros du 8 avril: Jonathan Santerre, pharmacien disponible et souriant malgré la crise.

Les pharmacies du Québec roulent à plein. Un pharmacien confiait d’ailleurs au Journal que depuis deux semaines, les gens se sont précipités pour renouveler leurs médicaments. Les livraisons ont plus que quadruplé.

Alors qu’on apprenait également cette semaine que les pharmaciens et les travailleurs des pharmacies devaient faire face à des clients souvent irrités et impatients, nous avons reçu ce beau message d’une cliente de Jonathan, à Sainte-Foy:

«Il n’est pas juste mon héros du jour, mais à l'année, et ce depuis 6 ans. Malgré la situation actuelle, il reste à l'écoute, disponible et souriant. Voici un professionnel important dans ma vie, qui envoie et dégage la bonté humaine au point que mon fils de 8 ans, autiste, l'a adopté. Quand on joue aux Lego, il y a toujours notre "Joe" qui sauve la vie de nos bonshommes préférés!»

Un message touchant de Cat, qui s’en voudrait de ne pas saluer également toute la super équipe de la pharmacie ainsi que son vaillant livreur.

Voici le fameux «Joe»:

Merci à tous ceux qui tiennent le fort dans les pharmacies du Québec. Ne lâchez pas!

Si, comme la collègue de Mireille, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: caroline.g-murphy@quebecormedia.com

