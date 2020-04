Audrey de Montigny, ancienne candidate de Canadian Idol, nous montre comment chanter avec deux enfants en isolement et c’est hilarant

La chanteuse Audrey de Montigny, la Québécoise qui nous avait charmés à Canadian Idol en 2003, a publié une vidéo adorable et franchement comique sur son Facebook jeudi dernier.

En direct de son isolement, elle nous démontre qu’elle a toujours une voix magnifique avec son interprétation d’At Last de Etta James.

• À lire aussi: [VIDÉO] Louis-José Houde annonce la fin de plusieurs choses à cause de la pandémie et c’est hilarant

Ce qui est le plus impressionnant (et drôle) de sa vidéo est qu’elle réussit à maintenir la note, malgré ses deux enfants qui lui grimpent dessus et qui sont très agités.

Un beau petit moment qui nous fait sourire.

Ailleurs sur le Sac de chips: