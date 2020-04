Des célibataires sexy sont réunis et n’ont pas le droit de coucher ensemble dans une nouvelle télé-réalité scandaleuse

Si vous vous ennuyez de Love is Blind, Netflix est déjà prêt à vous offrir une scandaleuse nouvelle téléréalité.

Dans Too Hot to Handle, dix des célibataires les plus chauds de la planète sont réunis ensemble avec une consigne bien simple.

Ils n’ont pas de droit de se toucher, de s'embrasser, de se frotter et surtout, de faire l’amour.

Par contre, contrairement aux deux récents succès de la plateforme de diffusion en simultané, The Circle et Love is Blind, cette fois-ci, les participants seront ensemble physiquement.

Ils pourront se voir et se parler, mais, s'ils se touchent, une partie de leur cachet sera retirée.

L’expérience sociale a pour but d’encourager les gens à être moins impulsifs sexuellement et de favoriser des liens émotifs plus puissants.

Les huit épisodes de la série seront disponibles le 17 avril prochain.

