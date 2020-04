Un Québécois apporte tout son équipement et va chanter devant toutes les façades d’une résidence pour aînés

Un Blainvillois a fait la journée de plusieurs aînés confinés à la résidence Boréa, dans sa ville des Basses-Laurentides alors qu’il est allé leur offrir un spectacle sécuritaire de plusieurs heures dimanche.

Paul Cholette chante dans les résidences de personnes âgées depuis près de 2 ans.

Comme il voulait faire sa part pour contrer la solitude de nos aînés en ces temps de coronavirus, il est entré en contact avec le responsable des loisirs. Celui-ci a fait les démarches auprès de ses supérieurs et de la police de Blainville, et tout était prêt.

Dimanche, avec sa conjointe Martine Massy, Paul a tout embarqué son équipement dans deux voitures et le couple s’est rendu à la résidence Boréa. Ils se sont installés devant les fenêtres des résidents et ceux-ci étaient tous sur leur balcon pour chanter et danser.

«Nous avons fait les quatre façades du centre. On a dû entrer et sortir tout le stock dans l’auto entre les quatre places. Nous avons débuté à midi pour terminer vers 18 heures», raconte Martine, qui se présente comme «la technicienne» de Paul.

Parmi les chansons interprétées, «Comment ça va?» originalement composée par The Shorts mais popularisée au Québec par René Simard, le fameux «Achy Bracky dance», version Stef Carse, «Ginette», de Beau Dommage, et beaucoup d’autres.

Un magnifique moment.

