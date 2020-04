Un zèbre a eu un bébé avec un âne, ça donne un «zonkey» ou bien un zâne EN FRANÇAIS

Un zèbre du parc national de Chyulu, dans le sud du Kenya, a enfanté une créature bien spéciale il y a quelques semaines.

En effet, il y a de cela quelques mois, l’équipe d’entretien des clôtures du parc national avait remarqué un poulain auprès du zèbre. Mais ce n’est que plusieurs semaines plus tard qu’ils ont pu voir la paire de près.

Alors que les poulains zébrés naissent avec des rayures blanches et brunes qui finissent par devenir noires, le corps du petit ne présentait pas beaucoup de rayures et il était presque tout brun. Il a donc fallu se rendre à l’évidence, c’est bien un «zonkey»!

Un zonkey est un hybride très inhabituel entre un zèbre et un âne. Le mot vient évidemment de la combinaison des mots anglais donkey (âne) et zebra (zèbre). Au Sac de chips, on propose donc le mot zâne, EN FRANÇAIS!

Le zâne combine le corps robuste de son père âne et les jambes rayées de sa mère zèbre, ce qui en fait une créature plutôt spéciale.

Pas de bébés zânes

Bien qu'il devrait mener une vie normale, les zânes sont des mules, ce qui signifie qu'il ne pourra pas se reproduire avec succès une fois qu'il aura atteint sa maturité. En effet, le mulet et la mule sont des hybrides stériles de la famille des équidés, engendrés par un âne et une jument.

Cela dit, la maman et bébé se portent bien. Le parc national de Chyulu constitue une zone qui n’est pas en proie à une forte prédation et grâce aux conditions luxuriantes, à l’eau et à l’herbe abondantes, ils devraient bien vivre. Pour l’instant, selon les employés du parc, la mère et le bébé ont l’air bien heureux de brouter côte à côte.

Un zâne dans un zoo

En 2015, un «zâne» était né en captivité au zoo de Taigan, en Crimée. Prénommé Télégraphe, il était très populaire auprès des visiteurs.

Si l'accouplement d'un âne avec un zèbre peut arriver dans la nature, comme on l'a vu ci-haut, de le permettre dans un zoo est très mal vu.

