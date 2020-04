Un gros party virtuel s’organise pour le traditionnel 4/20

Avec les strictes règles de confinement en vigueur, pas question de se rassembler sur le Mont-Royal pour le 4/20 cette année.

Des passionnés des herbes folles nouvellement légales y ont toutefois pensé un peu d’avance et promettent le plus gros rassemblement en ligne du 514 le 20 avril prochain à 4:20.

Ça se passera dans les ordinateurs et dans les téléphones cellulaires, de façon à ce que tout le monde reste chez soi.

Facebook 4/20 Montréal 2020 - Le plus gros rassemblement en ligne



On indique dans le communiqué de presse que «ce rassemblement se veut le plus inclusif et positif possible» et que «tous les Montréalais et Montréalaises sont les bienvenue.s.».

Parmi les artistes, humoristes et comédiens de Montréal qui devaient faire des apparition spéciales, notons les présences de Rymz, Snail Kid (Dead Obies) et Adamo (Gros Big).

Pour participer vous aussi au rassemblement, il faut aller à l’événement Facebook JUSTE ICI à 16h20, le 20 avril prochain. (On pourrait ajouter que ce sera LUNDI prochain, mais on sait que vous avez tous perdu la notion des jours de la semaine).

D’ici là, vous pouvez revivre des beaux moments de l’époque où on pouvait encore être dehors ensemble: