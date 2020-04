Ces masques de pénis ont été confectionnés pour une raison pas mal plus brillante que ce que vous pouvez imaginer

Une mère de famille américaine a eu l’idée de coudre des masques de protection dont les motifs présentent de touts petits pénis.

Et croyez-vous qu’elle a fait cela parce qu’elle pense constamment au sexe ou parce qu’elle a envie d’offenser les gens?

Pas du tout!

Dans une publication Facebook devenue virale, Mindy Vincent explique son idée géniale.

«Attention! Mes masques sont arrivés! J’ai porté ceci pour aller chez Walmart et Petco aujourd’hui. Quand quelqu’un me mentionne qu’il y a des pénis sur mon masque, je lui laisse gentiment savoir que c’est de cette façon que je peux déterminer qu’il est trop près», a écrit sur le réseau social celle qui est à la tête d’un organisme qui plaide pour la réduction des méfaits.



Et pour aider à combattre la pénurie de masques qui s’abat aujourd’hui sur le monde entier, Vincent a lancé son «Project Penis Mask» qui a pour but de rendre disponibles de nouveaux masques sympathiques, efficaces et pas trop chers, mais aussi de financer l’organisme qu’elle préside, le Utah Harm Reduction Coalition.

La popularité phénoménale de sa publication (415 000 partages en une semaine) a fait en sorte que les masques s’envolent comme les petits pénis ailés qui ornent un des motifs disponibles.

54 000 exemplaires ont, en effet, déjà trouvé preneur au coût de 20 dollars chaque.



Ces ventes exceptionnelles ont permis d’engranger 56 000 dollars pour son association communautaire.

D’autres motifs, montrant des seins et des vulves, sont maintenant disponibles:

