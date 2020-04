6 choses dérangeantes qui ont perturbé notre conférence téléphonique ce matin

Y’a pas de doute, les appels-conférences et les conversations virtuelles font maintenant partie de nos vies personnelles et professionnelles.

Au Sac de chips, on n’y échappe pas. On doit faire nos réunions chacun chez soi.

Depuis le début de la crise pandémique, les histoires drôles entourant ces méthodes de communication ont fait le tour du Web.

Que ce soit un conjoint en bobettes qui passe à l’écran ou un enfant dérangeant, personne n’est à l’abri de certaines distractions qu’offre le télétravail... et nous non plus.

Voici 6 choses dérangeantes qui sont arrivées dans notre conférence téléphonique de ce matin:

1. Un collègue a manqué le début de la réunion parce que son fils a déclaré avoir fait un feu dehors.

C’est intrigant.

2. Un collègue n’entendait pas une autre collègue alors que tout le monde l’entendait.

Il lui coupait la parole sans arrêt. Ça pris un bon 30 secondes régler tout ça.

3. Le chien d’un collègue a fait sursauter tout le monde quand il s’est mis à aboyer pour absolument rien.

«Wouf.»

4. Ce collègue a manqué un bout de la réunion.

Y’a fallu répéter sur quoi on cherchait des idées.

5. La réunion s’est arrêtée parce que la conjointe de ce même collègue parlait avec une petite voix au chien.

«Il est à qui le tit chien?»

6. Tout le monde parlait en même temps.

On a trop de choses à dire.

