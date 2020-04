Puisque chaque soir il s’endort avec une photo de sa femme décédée, cet homme a reçu un cadeau bien spécial

Un ancien combattant de 94 ans a fondu larmes lorsqu’une préposée aux bénéficiaires de la résidence où il habite lui a offert un coussin à l’effigie de sa regrettée épouse.

Depuis que son épouse Ada est décédée l’an dernier après 75 ans de mariage, Ken Benbow dormait avec une photographie encadrée de celle-ci.

Mais quand la préposée aux bénéficiaires Kia Mariah Tobin, 17 ans, a remarqué ce geste adorable, elle s’est toutefois inquiétée, selon ce que rapporte Metro UK.

En effet, elle craignait que le cadre se brise et que le verre coupe monsieur Benbow dans son sommeil.

Elle n’allait cependant pas retirer au nonagénaire le précieux souvenir de sa douce moitié.

Astucieuse, elle a plutôt fait faire un coussin à l’effigie d’Ada, qu’elle a ensuite offert à Ken Benbow au nom de tous les employés du Thistleton Lodge de Preston, en Angleterre.

La vidéo de monsieur Benbow qui fond en larmes en recevant le coussin est devenue virale.





En entrevue à la télévision, Benbow s’est montré tout aussi ému lorsqu’il a parlé du présent comme étant «la chose la plus précieuse que quiconque puisse souhaiter».



Il a ensuite évoqué le souvenir de sa chère Ada en disant d’elle que c’était «la meilleure petite femme du monde» et qu’«elle était la plus douce, la plus belle épouse que quiconque puisse rêver d’avoir. Elle n’a jamais rien fait de mal de sa vie.»

