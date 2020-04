Voici nos 7 idées de cadeaux de fête pour la Reine

On ne sait jamais qui pourrait tomber sur un texte du Sac de chips.

Imaginons qu’un prince anglais se dit «Oh no! Je se sais pas quoi acheter à grandma pour sa fête! Oh zut! C’était le 21 avril! Je dois me hurry!» (À lire avec un accent anglais).

Imaginons qu’il fait des recherches et tombe sur cette page.

Et bien, monsieur le prince, voici nos suggestion de cadeau pour sa majesté, Reine Elisabeth 2.

Plus de corgis

On a jamais assez de corgis.

Une Switch et Animal Crossing

Elle va pouvoir se faire des amis!

Des gâteaux Reine Élisabeth

Pour qu’elle puisse le mettre sur instagram avec le texte “hihihi, c’est moi”

Des belles pantoufle en phentex

On pourra dire que c’est de l’artisanat d’ici

Pour qu’elle pratique son français.

Audible

Pour qu’elle puisse sourire à tous les jours

Des pyjamas de corgis pour que tous ses serviteurs royaux soient habillés en corgis.

Celui-là s’explique tout seul.

Amazon

Et si vous êtes trop en retard pour son anniversaire, il y a toujours l’autre fête de la reine, journée à laquelle elle n’est pas vraiment née, le 21 mai prochain.

Ailleurs sur le Sac de chips: