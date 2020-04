Notre héros du jour: il assure la collecte des matières recyclables dans un quartier «chaud»

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héros du 21 avril: Yannick Daigneault, chauffeur du camion de recyclage.

Yannick travaille pour la compagnie Derichebourg, souvent 6 jours semaines, dans la collecte des matières recyclables dans le quartier Côte-Des-Neiges, un des endroits les plus atteints par la COVID à Montréal. Il est aussi père de deux jeunes enfants.

«Il part le matin vers 4h30 et revient souvent vers 20h. Lui et son «helper» derrière le camion ramassent les bacs et les montagnes de cartons et autres matières recyclables. Ils sont toujours exposés avec tous les liquides qui éclaboussent et les mouchoirs souillés laissés partout. Mais c’est surtout mon héros, car chaque jour il met sa santé en danger pour nous permettre à moi, sa femme, et nos deux enfants de rester à la maison bien à l’abri du danger de l’épidémie», un message qui nous est venu de Rachelle.

Merci, Yannick, et merci à tous ceux qui continuent leur travail en ces temps de pandémie.

Pour découvrir nos autres héros et héroïnes, c'est ici:

Si, comme Rachelle, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: caroline.g-murphy@quebecormedia.com

