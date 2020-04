Un grand concert 100% québécois sera présenté en mai

Après le grand concert diffusé la semaine passée réunissant des artistes comme Lady Gaga, John Legend et Céline Dion, ce sera maintenant au tour du Québec de présenter un grand spectacle réunissant ses talents d'ici, dans le but de rendre hommage à ceux qui luttent contre la COVID-19.



Ce grand événement télévisuel, présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec, aura lieu à la fête des Mères, le 10 mai, sur les ondes de TVA, et s’intitulera Une chance qu’on s’a, du nom du grand succès de Jean-Pierre Ferland.

Sa tenue sera annoncée officiellement aujourd’hui.

Présenté sans pause publicitaire, cette émission soulignera le courage et la résilience des travailleurs en première ligne depuis le début de la pandémie et saluera également le combat acharné que les Québécois livrent contre le virus depuis la mi-mars.

Un coup de chapeau sera aussi donné aux aînés, durement affectés par la COVID-19, leurs proches, les bénévoles et les ouvriers qui assurent les services essentiels.

100 % québécois

Bien qu’on puisse supposer que Jean-Pierre Ferland sera de la partie en raison du nom donné à l’événement, il n’a pas été possible pour le moment de savoir qui seront les artistes qui chanteront pendant l’émission, pas plus que l’identité des animateurs, si ce n’est que ce sera «un spectacle 100% québécois».

Les artistes chanteront-ils depuis leur domicile comme les vedettes internationales qui ont pris part à l’émission One World: Together At Home, samedi soir dernier? Là encore, il faudra attendre que TVA ouvre son jeu pour en savoir plus. On verra donc peut-être l'intérieur des maisons des vedettes québécoises, comme lors du concert de Lady Gaga: • Voici de quoi a l’air l’intérieur des maisons des stars confinées

On sait par contre que le projet repose entre de bonnes mains puisque la production sera assurée par Productions Déferlantes, compagnie derrière les émissions La Voix et La vraie nature.

