10 potins incroyables dévoilés hier dans le live Instagram d'Arnaud Soly

L’humoriste Arnaud Soly est en train de se développer, pendant le confinement lié à la pandémie de COVID-19, une nouvelle légion de fans.

Chaque soir, en direct sur Instagram, il incarne un nouveau personnage complètement déjanté.



Et sa diffusion de jeudi soir risque de passer à l’histoire, alors que plus de 12 000 personnes ont regardé simultanément le comique jouer son Jean-Daniel, l’intervieweur de stars de Tapis Rouge.



Voici 10 moments marquants si vous n’avez pas pu y assister.



*D’entrée de jeu, Jean-Daniel indique qu’il veut des potins de grosses vedettes. «Je veux rien en bas de Klô Pelgag», dit-il. «Je veux des vraies vedettes». La table était mise.

*Premier potin: Kat Levac déteste Charlotte Cardin («l’esti de laide») à cause d’une histoire de gig de mannequin. Et c’est réciproque parce que Charlotte Cardin déteste Kat Levac parce que cette dernière lui aurait volé une joke.



*Phil Roy intervient et prétend ensuite que «dans le milieu, Kat Levac, on l’appelle Kat Lavache».



*Stéphane Rousseau apparaît ensuite et confirme ce dont on se doutait tous: Karine Vanasse est le père de Yannick De Martino.

Instagram Arnaud Soly





*Martin Matte est l’invité suivant et il affirme qu’Arnaud Soly a déjà été collant avec lui avant un spectacle.

*À son tour, Julien Lacroix accuse Martin Matte, Jean-Marc Parent et Louis-José Houde de lui voler son style. Il prétend ensuite avoir «fait de la poudre avec Gilbert Rozon».

Instagram Arnaud Soly





*Catherine Brunet, qui est accompagné de son copain Antoine Pilon, aurait supposément couché avec «le gars de La Voix», Charles Lafortune, selon son amoureux.

*Marie-Pier Morin dit ensuite qu’elle a des informations sur Julien Lacroix, mais l’animateur passe à Mariana Mazza avant que nous ne découvrions la vérité.

Instagram Arnaud Soly

*Cette dernière nie le potin selon lequel elle aurait couché avec Antoine Pilon.



Et c’est à peu près là que les choses dégénèrent et que tout le monde prétend que tout le monde a couché avec tout le monde.



On a essayé de suivre en prenant des notes, mais c’était pire que la WWE.



*MAIS MAIS MAIS c’est tout de suite après cette séquence un peu chaotique qu’on apprend le meilleur potin de la soirée: après une soirée bien arrosée, Julien Lacroix aurait essayé de mettre dans sa bouche le dentier du père de Marie-Pier Morin.

Instagram Arnaud Soly





*Louis d’OD prétend aussi que Marie-Pier Morin n’aurait jamais été payée pour son contrat publicitaire avec Buick et qu’elle est cassée.



Pierre Hébert, Ludivine Reding, Matt Duff, Sam Breton, Pierre-Luc Funk, Kevin Raphaël, Alicia Moffett, Sarah-Jeanne Labrosse, Rachid Badouri, Kiari d’OD, Anik Jean et Laurence Leboeuf sont aussi apparus dans ce capharnaüm d’affirmations scandalisantes.

Évidemment, tout ceci est à prendre à la légère. On n’est pas sûrs que Karine Vanasse est le père de Yannick De Martino.



Pour revoir le live d’Arnaud Soly, allez sur Instagram avec votre téléphone cellulaire, trouvez sa page et cliquez sur son image de profil. Choisissez ensuite «Regarder la vidéo en direct».

Faites vite! Vous avez jusqu’à 22h ce vendredi soir!



Si jamais c’est disponible sur YouTube, on l’ajoutera ici.

